شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: مباراة الجونة مفيدة جدًا لـ«باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه واثق في نجاح البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «مباراة اليوم بكل أحداثها مفيدة جدًا لباتشيكو الذي تعرف عن كل اللاعبين وإمكانياتهم«.