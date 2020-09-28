شكرا لقرائتكم خبر عن رد قوي من مرتضى على تصريحات نادر شوقي عقب مباراة الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الرد على تصريحات نادر شوقي، المسؤول عن كرة القدم في نادي الجونة، عقب مباراة الفريقين اليوم.
وقال مرتضى منصور، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك: «لن نرد على شخص سبق وتم القاء القبض عليه في مطار القاهرة ومعه مخدرات».
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