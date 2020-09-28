شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يرد على ياسر ريان: «مش هعمل تريند على قلة أدب ابنك» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح طارق يحيي المدير الفني السابق النار على ياسر ريان، نجم الاهلي السابق، بعدما قام الأخير بمهاجمته في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر بسبب دفاعه عن نجله.
وقال طارق يحيي: «أنا مش صغير يا ياسر ريان أنا الكابتن بتاعك وابنك أخطأ ودي مش أول مره، ابنك أخطأ السنة اللي فاتت واعتذر وأنا لا أكذب، روح شوف ابنك الذي قل أدبه على نادي للزمالك».
وانتقد «يحيى» دفاع ياسر ريان عن نجله وقال: «ترند إيه يا ياسر اللي هعمله؟ ومش أنت يا ياسر يا ريان اللي هتعلمني العيب ومش هعمل ترند على قلة أدب ابنك».
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