شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: «شتيمة ريان ومحارب خرمت ودني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن أحمد ياسر ريان وإسلام محارب، لاعبا الجونة، سبا الزمالك عقب اللقاء الذي أقيم مساء أمس بين الزمالك والجونة والتى فاز بها الأبيض 4/3.

وأضاف «يحيى»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن «الألفاظ النابية التي وجهت لفريق ونادي الزمالك خرمت ودني».