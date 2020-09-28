شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي: «شتيمة ريان ومحارب خرمت ودني» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق يحيي، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، إن أحمد ياسر ريان وإسلام محارب، لاعبا الجونة، سبا الزمالك عقب اللقاء الذي أقيم مساء أمس بين الزمالك والجونة والتى فاز بها الأبيض 4/3.
وأضاف «يحيى»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن «الألفاظ النابية التي وجهت لفريق ونادي الزمالك خرمت ودني».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,840
-
تعافي
95,080
-
وفيات
5,883
كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيي: «شتيمة ريان ومحارب خرمت ودني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.