شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان يرد على طارق يحيى: «ابني تربية الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفي ياسر ريان، والد لاعب أحمد ريان، مهاجم الجونة، توجيه نجله ألفاظ نابية لطارق يحيي، المدير الفني لفريق الزمالك، خلال لقاء الجونة والزمالك، التي أقيمت مساء أمس، وانتهت بفوز الأبيض برباعية مقابل 3 أهداف.

وأضاف ياسر ريان، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر بقناة «أون تايم سبورتس»: «من الصعب بل المستحيل أن يوجه ابني ألفاظ نابية، ابني تربية النادي الأهلي، هل طارق يحيي محتاج تريند على حساب ابني».