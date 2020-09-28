شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي: «ياريت اقعد مع أمير وأحمد مرتضي عشان التوتر بين الزمالك والجونة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب نادر شوقي، المسؤول عن إدارة كرة القدم بنادي الجونة، بضرورة وسرعة عقد جلسة مع أمير مرتضي وأحمد مرتضي من أجل رأب الصدع واحتواء الازمة بين نادي الجونة ونادي الزمالك.

وقال «شوقي»، في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، إنه يتبني مبادرة للصلح بين الجونة والزمالك، لأن الأمور تسير في اتجاه صعب، موكدًا أنه تم معاملته بطريقة غير لائقة في المقصورة.

وتمني أن تتم هذه المبادرة على خير وأن تتم الموافقة من أمير وأحمد مرتضى بعقد جلسه لاحتواء الموقف والأزمة بين الناديين.