شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، جناح الأيسر للنادي الأهلي، إنه لم يوقع للزمالك كما تردد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه باق مع فريقه الأحمر حتى نهاية عقده.
وأضاف، في تصريحات تليفزيونية: أنه ينتظر حسم مصيره في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة سواء بالبقاء داخل القعلة الحمراء أو الرحيل عن صفوفه من بوابة النادي الأهلي.
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