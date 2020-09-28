شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد يكشف حقيقة توقيعه للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حسين السيد، جناح الأيسر للنادي الأهلي، إنه لم يوقع للزمالك كما تردد خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه باق مع فريقه الأحمر حتى نهاية عقده.

وأضاف، في تصريحات تليفزيونية: أنه ينتظر حسم مصيره في النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة سواء بالبقاء داخل القعلة الحمراء أو الرحيل عن صفوفه من بوابة النادي الأهلي.