شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يبلغ أمير مرتضى برسالته الأولي عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مميزات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة بنادي الزمالك.
وقال أمير مرتضى، عبر شاشة قناة الزمالك: «لم نختار باتشيكو كونه كان يتولى المهمة في وقت سابق بالنادي، بل لذكائه وتعامله النفسي الجيد مع اللاعبين».
وواصل: «طريقة لعب باتشيكو هي أكثر طريقة تناسب الزمالك في الوقت الحالي».
ولفت إلى أن «باتشيكو» أبلغه بأنه لاحظ التطور الكبير الذي حدث في الزمالك منذ ولايته الأولى وحتى الاّن على مستوى اللاعبين والطموحات.
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