شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يبلغ أمير مرتضى برسالته الأولي عن الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عدد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، ‏مميزات البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة ‏بنادي الزمالك.‏

وقال أمير مرتضى، عبر شاشة قناة الزمالك: «لم نختار باتشيكو كونه كان ‏يتولى المهمة في وقت سابق بالنادي، بل لذكائه وتعامله النفسي الجيد مع ‏اللاعبين».‏

وواصل: «طريقة لعب باتشيكو هي أكثر طريقة تناسب الزمالك في الوقت ‏الحالي».‏

ولفت إلى أن «باتشيكو» أبلغه بأنه لاحظ التطور الكبير الذي حدث في الزمالك منذ ‏ولايته الأولى وحتى الاّن على مستوى اللاعبين والطموحات. ‏