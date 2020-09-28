شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: سنخاطب اتحاد الكرة لحل أزمة تزامن مباريات الدوري مع الأجندة ‏الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏النادي سيقوم بمخاطبة اللجنة الخماسية من أجل حل أزمة تزامن مباريات ‏الدوري مع الأجندة الدولية.‏‏

وأوضح: «الأجندة الدولية للفيفا ما بين 7 لـ 15 أكتوبر وسنفتقد في تلك ‏الفترة الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في الوقت الذي وضعت ‏خلاله اللجنة الخماسية مباراتين للزمالك في جدول الدوري».‏

وأنهى: «طبيب الزمالك خاطب اللجنة الخماسية من قبل لمعرفة السبب في ‏تغيير بروتوكول الوقاية من كورونا من مسحة إلى رابيد تسيت ولم يرد ‏أحد على خطابنا».‏