شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبدالحكيم: محمد صلاح مش حريف كورة و«شيكابالا» أحرف لاعبي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبدالحكيم، لاعب نادي بتروجيت السابق، إن محمد صلاح، نجم منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، ليس أفضل اللاعبين المصريين من حيث المهارة والحرفنة في كرة القدم.

وأكد، في تصريحات تليفزيونية في برنامج «نمبر وان» مع عمر ربيع ياسين، أن «محمد صلاح مش حريف ولكنه لاعب عالمي ويستخدم جزء من المهارات. وسرعته صنعت له الفارق».

وتابع: «لو تحدثنا عن الحرفنة في كرة القدم فشيكابالا أفضل حريف مره في مصر وأبوتريكة من أفضل اللاعبين في مصر».