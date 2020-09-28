شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى يكشف النقاب عن الخريطة الجديدة لقناة الزمالك وموقف ‏برنامجه ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قناة النادي الرسمية ستشهد بعض التطويرات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة «تن»: «خالد الغندور سيظهر لمدة 4 أيام عبر شاشة القناة في برنامج زملكاوي، وطارق يحيي سيقدم حلقة وحيدة للبرنامج أسبوعيًا، في حين أن أحمد جمال سيقدم حلقتين».

وواصل:«اقترحت ظهور ثنائي الأهلي السابق مجدي عبدالغني ومصطفى يونس في برنامج إسمه الرأي الاّخر».

وعن ظهور برنامجه للنور قال: «رفضت الظهور في برنامج أسبوعيًا يذاع يوم الجمعة للحديث عن الرياضة، فالقناة تضم نخبة من الرياضيين والنقاد ونجوم اللعبة فكيف أظهر وسط هذه الكوكبة الكروية للحديث عن كرة القدم؟».

وأنهى تصريحاته:«من الممكن أن أظهر من خلال برنامج سياسي اجتماعي لتوعية الشباب الواعد».

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