شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على استبدال «بن شرقي» في مباراة الزمالك والجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على قيام طارق يحيى، المدير الفني المؤقت لفريق الكرة بالنادي، باستبدال أشرف بن شرقي في مباراة الأبيض أمام الجونة.
وقال مرتضى منصور، في تصريحات لقناة (تن): «طارق يحيي ريّح بن شرقي وتعبنا إحنا».
وواصل: «طارق يحيي لم يكن موفقًا في هذا التغيير، بن شرقي كان نشيطًا وصنع هدفًا، كذلك استبدال زيزو لم يكن جيدًا كونه أحد نجوم المباراة».
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن «طارق يحي قام بمهمته على أكمل وجه وأشكره على تولي تدريب الفريق في هذا التوقف الحرج قبل التعاقد مع باتشيكو».
وفاز الزمالك على الجونة بنتيجة 4-3 بمنافسات الدوري المصري الممتاز والجولة 30 من عمر منافساته.
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