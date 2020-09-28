شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن اقتراب نجمي الأهلي من الانضمام لقناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على اقتراب ثنائي الأهلي السابق، مجدي عبدالغني ومصطفى يونس من الانضمام إلى أسرة قناة نادي الزمالك.

وأوضح «مرتضى»، في تصريحات لقناة «تن»: «اقترحت على شركة إعلام المصريين ظهور مجدي عبدالغني ومصطفى يونس نجمي الأهلي السابقين عبر شاشة الزمالك».

وأضاف:«البرنامج سيحمل اسم الرأي الاّخر وسأفتح من خلاله المجال بصوت اثنين من نجوم الأهلي للحديث عن ناديهما».

وأنهى حديثه:«كنت أول من كرم صالح سليم داخل نادي الزمالك، وظهور يونس وعبدالغني على قناة الزمالك لن يكون غريبًا».