شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن اقتراب نجمي الأهلي من الانضمام لقناة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على اقتراب ثنائي الأهلي السابق، مجدي عبدالغني ومصطفى يونس من الانضمام إلى أسرة قناة نادي الزمالك.
وأوضح «مرتضى»، في تصريحات لقناة «تن»: «اقترحت على شركة إعلام المصريين ظهور مجدي عبدالغني ومصطفى يونس نجمي الأهلي السابقين عبر شاشة الزمالك».
وأضاف:«البرنامج سيحمل اسم الرأي الاّخر وسأفتح من خلاله المجال بصوت اثنين من نجوم الأهلي للحديث عن ناديهما».
وأنهى حديثه:«كنت أول من كرم صالح سليم داخل نادي الزمالك، وظهور يونس وعبدالغني على قناة الزمالك لن يكون غريبًا».
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