شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: سنخاطب اتحاد الكرة لتزامن مباريات الدوري مع الأجندة ‏الدولية ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن ‏النادي سيقوم بمخاطبة اللجنة الخماسية من أجل حل أزمة تزامن مباريات ‏الدوري مع الأجندة الدولية.‏

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‏ وأوضح:"الأجندة الدولية للفيفا ما بين 7 لـ 15 أكتوبر وسنفتقد في تلك ‏الفترة الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في الوقت الذي وضعت ‏خلاله اللجنة الخماسية مباراتين للزمالك في جدول الدوري".‏

وأنهى:"طبيب الزمالك خاطب اللجنة الخماسية من قبل لمعرفة السبب في ‏تغيير بروتوكول الوقاية من كورونا من مسحة إلى رابيد تسيت ولم يرد ‏أحد على خطابنا".‏