شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: سنخاطب اتحاد الكرة لتزامن مباريات الدوري مع الأجندة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن النادي سيقوم بمخاطبة اللجنة الخماسية من أجل حل أزمة تزامن مباريات الدوري مع الأجندة الدولية.
وأوضح:"الأجندة الدولية للفيفا ما بين 7 لـ 15 أكتوبر وسنفتقد في تلك الفترة الثنائي أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي في الوقت الذي وضعت خلاله اللجنة الخماسية مباراتين للزمالك في جدول الدوري".
وأنهى:"طبيب الزمالك خاطب اللجنة الخماسية من قبل لمعرفة السبب في تغيير بروتوكول الوقاية من كورونا من مسحة إلى رابيد تسيت ولم يرد أحد على خطابنا".
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