شكرا لقرائتكم مرتضى: الخطيب أسطورة في البيانات والشكاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان الأسطورة محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هو فعلا اسطوره ولكن في تقديم البلاغات والشكاوي ضدي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه احمد جمال على شاشة قناة الزمالك: الخطيب تخصص في كتابة الشكاوي والبيانات ضدي.

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