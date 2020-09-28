شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون يكشف موعد انضمام طاهر محمد طاهر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موعد إنضمام طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي، بعد التوقيع منذ فترة للقلعة الحمراء.
وأكد محسن صلاح في تصريحات تلقزيونية:" طاهر محمد طاهر مستمر في المقاولون العرب حتى نهاية الموسم وهو مركز مع ذئاب الجبل".
وتابع: "طاهر محمد طاهر سينضم إلى تدريبات النادي الأهلي بعد نهاية جميع مباريات فريق المقاولون العرب في الموسم الجاري".
كشف رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف عماد النحاس من تدريب النادي الأهلي أو تولي منصب المدرب العام قائلا:" عماد النحاس يحلم بتدريب الأهلي ولكن بحكم علاقتي به والحديث معه فأنا أعلم أنه لن يوافق على العمل كمدرب مؤقت في الأهلي ولكن يرغب في الاستمرار كمديرًا فنيًا في الموسم الجديد أيضًا وليس بشكل مؤقت".
وتابع: "عماد النحاس لديه طموح كبير وهو لن يوافق على العمل المؤقت والمفاوضات مع الأهلي بشأنه لم تبدأ من الأساس".
وأتم: "كل الأنباء التي تتردد فهي مجرد اجتهادات شخصية والأهلي لم يتواصل مع النادي أو مع عماد النحاس حتى الآن".
المقاولون العرب: اتفقنا مع الأهلي علي استعارة 4 لاعبين نهاية الموسم ضمن صفقة طاهر محمد طاهر
أكد، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف ذئاب الجبل من الحصول على بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة تعاقد القلعة الحمراء مع طاهر محمد طاهر قائلا:"
اتفقت مع الخطيب، الحصول على بعض الأسماء وكانوا 4 لاعبين ولكن لم يتم توقيع اتفقاق كتابي في هذا الشأن والخطيب صديق شخصي لي واتفقنا غير كتابي ولكنه اتفاق أكبر من أي عقد مكتوب وسنناقش ذلك الأمر لاحقًا".
دخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري في معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين امام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الي كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون .
جاء ترشيح طاهر طاهر للانضمام للمنتخب الأول بعد المستوي الرائع الذي يقدمه اللاعب مع نادي المقاولون العرب عقب عودته من الإصابة وإحرازه هدفين في اخر مباراتين لفريقه وصناعته لاكثر من فرصة فضلا عن أداءه وأيضا اجادته للعب في أكثر من مركز مثل الجناح الأيسر.
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول لكرة القدم بقيادة حسام البدري علي عدم ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل في نوفمبر المقبل بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ فترة طويلة وتحديدا من يونيو بعد توقيعه لنادي بيراميدز ومن قبلها رفض ناديه الانجليزي هيدرسغيلد لعبه مع الأهلي.
كان رمضان صبحي من العناصر الاساسية التي سيعتمد عليها حسام البدري في الفترة المقبلة عقب تالق اللاعب مع الاهلي ومن قبله مع منتخب مصر الاولمبي وكان أحد الأسباب الرئيسية في فوز منتخب مصر ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بقيادة شوقي غريب وحصوله علي جائزة افضل لاعب في افريقيا.
من ناحية اخري منح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم السنغال حق تنظيم بطولة أمم افريقيا للكرة الشاطئية فى 2021 ، على حساب مصر ، بعد تقدم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بطلب إلى كاف بتنظيم البطولة ، وذلك بعد موافقة اعضاء المكتب التنفيذى للكاف فى اجتماعه الذى عقد اليوم على منح السنغال تنظيم البطولة.
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