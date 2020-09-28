شكرا لقرائتكم رئيس المقاولون يكشف موعد انضمام طاهر محمد طاهر للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موعد إنضمام طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب إلى صفوف النادي الأهلي، بعد التوقيع منذ فترة للقلعة الحمراء.

وأكد محسن صلاح في تصريحات تلقزيونية:" طاهر محمد طاهر مستمر في المقاولون العرب حتى نهاية الموسم وهو مركز مع ذئاب الجبل".

وتابع: "طاهر محمد طاهر سينضم إلى تدريبات النادي الأهلي بعد نهاية جميع مباريات فريق المقاولون العرب في الموسم الجاري".

كشف رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف عماد النحاس من تدريب النادي الأهلي أو تولي منصب المدرب العام قائلا:" عماد النحاس يحلم بتدريب الأهلي ولكن بحكم علاقتي به والحديث معه فأنا أعلم أنه لن يوافق على العمل كمدرب مؤقت في الأهلي ولكن يرغب في الاستمرار كمديرًا فنيًا في الموسم الجديد أيضًا وليس بشكل مؤقت".

وتابع: "عماد النحاس لديه طموح كبير وهو لن يوافق على العمل المؤقت والمفاوضات مع الأهلي بشأنه لم تبدأ من الأساس".

وأتم: "كل الأنباء التي تتردد فهي مجرد اجتهادات شخصية والأهلي لم يتواصل مع النادي أو مع عماد النحاس حتى الآن".

المقاولون العرب: اتفقنا مع الأهلي علي استعارة 4 لاعبين نهاية الموسم ضمن صفقة طاهر محمد طاهر أكد، رئيس نادي المقاولون العرب، عن موقف ذئاب الجبل من الحصول على بعض اللاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة ضمن صفقة تعاقد القلعة الحمراء مع طاهر محمد طاهر قائلا:" اتفقت مع الخطيب، الحصول على بعض الأسماء وكانوا 4 لاعبين ولكن لم يتم توقيع اتفقاق كتابي في هذا الشأن والخطيب صديق شخصي لي واتفقنا غير كتابي ولكنه اتفاق أكبر من أي عقد مكتوب وسنناقش ذلك الأمر لاحقًا". Advertisements

دخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري في معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين امام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الي كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون .