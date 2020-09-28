شكرا لقرائتكم محمد عادل: النحاس لن يرحل إلا لتولى منصب المدير الفنى للأهلى وليس الرجل الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عادل فتحى، المشرف على الكرة بنادى المقاولون العرب، أن عماد النحاس مستمر معنا ولن يترك الفريق الا عندما سيكون مدير فنى للنادى الاهلى ولن يرحل للاهلى الا لتولى منصب المدير الفنى وليس الرجل الثاني.

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sportقائلا الأهلي لم يتحدث مع المقاولون بشأن وجود عماد النحاس في الجهاز الفني الجديد وجلسنا مع عماد النحاس وأخبرناه أن مهمة المدرب المؤقت لا تليق به وهو تفهم هذا الأمر وأقتنع به أيضا.

وواصل الحديث عن رحيل عماد النحاس لتدريب الاهلى يخلق حالة من عدم الاستقرار بين اللاعبين فى المقاولون .

وأتم يوسف حسن لاعب الفريق سيخرج للمعايشة لمدة اسبوعين فى نادى بلجيكى على أمل اتمام التعاقد معه.

أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة، عن موقفه من اتجاه مجلس إدارة النادى الأهلى للتفاوض مع عماد النحاس مدرب المقاولون، بشأن تولى منصب المدرب العام للفريق الأول بالقلعة الحمراء، على خلفية رحيل رينية فايلر المدير الفنى للأهلى، والذى بات وشيكاً.

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وقال عضو المقاولون فى تصريحات لـ "الخليج 365": نرفض فكرة التفاوض مع عماد النحاس على أى منصب بخلاف الرجل الأول، خاصة بعد كل الإنجازات التى حققها عبر مسيرته التدريبية والتى كان أبرزها مسيرته مع المقاولون.

واصل: عماد النحاس لا يستحق أن يكون فى منصب أقل من المدير الفنى لأى فريق ولو كان الأهلى، وكنا قد وافقنا من قبل على عودته للقلعة الحمراء ولكن فى منصب الرجل الأول، لأننا نعلم جيداً قدراته التى تؤهله لمواجهة أى تحدى.

ويقدم عماد النحاس واحداً من أفضل مواسمه مع المقاولون العرب، حيث أعاد ذئاب الجبل إلى ذكريات الأجيال الذهبية بعدما قادهم لدخول المربع الذهبى ووضعهم فى منافسة حقيقية مع كبار الدورى العام وعلى وجه التحديد الأهلى والزمالك وبيراميدز.