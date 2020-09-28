مرتضى منصور يرفض انتقاد خط دفاع الزمالك

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جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الجماهير والبيضاء بعدم التسرع في الحكم علي دفاع نادي للزمالك وقال المدافعين تحملوا مجهود شاق في مباراة الجونة
وقال مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه احمد جمال على شاشة قناة الزمالك: ان الاعتماد علي طارق حامد فقط في وسط الملعب تسبب في ضغط خط الدفاع وتسبب في بعض الأخطاء
واكد ثقته في جميع لاعبي الزمالك وخصوصا المدافعين
وفى مباراة اتسمت بالإثارة والمتعة، حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.
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