شكرا لقرائتكم ياسر ريان : نجلى أحمد تربية الأهلى وطارق يحيى بيحب يبقى ترند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ياسر ريان نجم الاهلى السابق ، كلمت أحمد ابني بعد تصريحات طارق يحيى وقالي ولا شوفته ولا احتكيت بيه ولا سلمت عليه ولا حصل أي حاجة وأنا واثق في ابني وعارف تربيته كويس جدا وهو طارق يحيى بيحب يبقى ترند بس.

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sport الكابتن طارق يحيي بيحب يعمل ترايندات ولما سألت أحمد قالى لا كلمت كابتن طارق ولا يوجد بينا احتكاك مضيفا أحمد تربية رجال وتربية النادى الاهلى وهو عنده 8 سنوات

وواصل ريان نجلى أحمد تربى داخل الاهلى ولم يتجاوز فى حق أحد طوال مشواره، مضيفا كنت سأعتذر للكابتن طارق يحيي لو تأكدت من خطأ نجلى فى حقه.

Advertisements

وأتم أرفض تشويه طارق يحيي لصورة نجلى أحمد ، بينما رفض ريان الحديث مع طارق يحيي .

فيما رد عليه طارق يحيي قائلا إسلام محارب تجاوز فى حقى ورسالتى لنادر شوقى عيب أنا مش صغير وتجاوز محارب ضدي خرم ودنى

وأضاف يحيي أحمد يا سر ريان وجه السباب بعد المباراة لنادى الزمالك وإسلام محارب وجه كلام مسيء لشخصي عيب ما يحدث وكنت أقدر على الرد بنفس الطريقة ولكني "مش هنزل نفسي للمستوى ده"

وزاد يحيي : "أنا مش بتاع ترند يا ياسر ولا بكذب، ابنك غلط السنة اللي فاتت وطلع اعتذر برده ومش أنت اللي هتعلمني العيب..أنا مش بشحن الناس ولا من عادتي أنا متربي والناس كلها عارفة أخلاقي أنا بقول واقعة حصلت قدامي.. احنا مش في مدرسة هكلم الناظر أقوله حصل كذا كذا".