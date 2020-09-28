شكرا لقرائتكم سفير مصر في المغرب: من الصعب سفر الأهلي والزمالك علي طائرة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، إنه من الصعب سفر نادي الأهلي والزمالك التواصل إلى المغرب من أجل الاستعدادات لذهاب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء، على متن نفس الطائرة.

وأكد أشرف إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك يتواصل معي بشكل واتفقنا على سفره على متن طائرة خاصة أما الأهلي فلم يتواصل معي حتى الآن ومن خيراتي في التعامل مع الأهلي فهو معتاد على التواصل في الأوقات الأخيرة وليس مبكرًا على عكس الزمالك".

وتابع: "الأهلي والزمالك من الصعب سفرهم على متن نفس الطائرة بسبب ظروف مباريات الفريقين في الدوري المصري فالأهلي سيلعب مباراة بعد الزمالك عقب 24 ساعة وهذا السبب يصعب من انتقال الفريقين على متن نفس الطائرة، بالإضافة إلى امتلاك الفريقين بعض المرافقين أمثال الإداريين والعمال وأعضاء مجلس الإدارة".

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تحدث أشرف إبراهيم، سفير مصر في المغرب، عن حقيقة تواجد عدد من الجماهير في لقاءات الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد والرجاء.

وأكد "من المستحيل حضور أي عدد جماهيري حتى لو قليل في المدرجات لحضور مباريات الأهلي والوداد والزمالك والرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيكون الحضور بشكل قليل للغاية متمثل في بعض الأشخاص".

وتابع: "هناك فحوصات ومسحات سيخضع لها بعثات الفرق قبل الدخول إلى المغرب من أجل الإطمئنان على سلامة الجميع".