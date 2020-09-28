شكرا لقرائتكم مرتضى: باتشيكو وافق على تواجد عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور،رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ان البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك،قد وافق على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. Advertisements وأشاد مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك، بقرار باتشيكو بالموافقة على استمرار عمرو عبدالسلام بالجهاز الفني. وأتم تصريحاته مؤكدا ان ايمن عبدالعزيز كان موقفه محرج ورفض أن ياخذ مكان شقيقه الاكبر

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