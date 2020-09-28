شكرا لقرائتكم محمد زيدان: مباراة الزمالك والجونة فكرتنى بمواجهة مصر والبرازيل 4-3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

شبه محمد زيدان نجم منتخب مصر السابق مباراة الزمالك والجونة التى انتهت بنتيجة 4-3 لصالح الأبيض بنفس مباراة منتخب مصر والبرازيل والتى انتهت بقنفس النتيجة قائلا مباراة اليوم فكرتني بمواجهة البرازيل فى التأخر 3-1 ثم التعادل وفوز السامبا بضربة جزاء فى الوقت القاتل.

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، الجونة امتلك استحوذ بأداء مشرف وجميل مضيفا طارق حامد مقاتل ولاعب ذكى جدا ويمتلك خبرات كبيرة ويلعب السهل بعكس محمد حسن الذى ينتظر المزيد من المباريات الا انه سيتسفيد كثيرا من اللعب بجواره .

ويري زيدان أن زيزو لاعب الزمالك ووالتر بوليا لاعب الجونة هما من يستحقا لقأفضل لاعب فى المباراة

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وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.