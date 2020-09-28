شكرا لقرائتكم مدرب تشيك: كنت أتمنى تدريب الزمالك.. واعرف حسنى عبدربه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث إيفان هاشيك المدير الفني السابق لمنتخب التشيك، عن مفاوضاته مع مسؤولي نادي الزمالك، قبل الإعلان عن تولي البرتغالي جايمي باتشيكو تدريب القلعة البيضاء، قائلا: "تحدث معي مسؤولي الزمالك، خلال الفترة الماضية القصيرة حول تدريب الفريق، وعن الإعداد لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف هاشيك في تصريحات لبرنامج جمهور التالنة مع الإعلامي إبراهيم فايق على فضائية أون تايم سبورتس 2: "كان لدي رغبة في تدريب الزمالك، لأنه أحد أكبر وأعرق الفرق في قارة أفريقيا، وينافس على أكبر بطولات القارة". وتابع: "هناك بعض الفرق في الدوري المصري تحدثوا معي وآخرهم الزمالك، ولكن لم تأتي الفرصة حتى الآن". وأتم: "أعرف بعض اللاعبين المصريين جيداً مثل حسني عبد ربه، الذي قمت بتدريبه في نادي أهلي دبي الإماراتي".

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

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بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من: محمود جنش في حراسة المرمى ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة، وفي الوسط امام عاشور وطارق حامد، أوباما واحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وكاسونجو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من: حراسة المرمى: اسلام طارق، خط الدفاع: جوزيف جوناثان، خالد صبحي، لؤى وائل، باسم على، خط الوسط: أكرم توفيق، سارج أكا، عمروى، إسلام رشدى، خط الهجوم: أحمد مجدي، ولتر بواليا.