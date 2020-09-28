شكرا لقرائتكم أمير مرتضى منصور يعدد مزايا باتشيكو ‏ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدّد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ‏مميزات البرتغالي جايمي باتشيكون المدير الفني الجديد لفريق الكرة ‏بالنادي.‏ وقال أمر مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك:"لم نختار باتشيكو كونه كان ‏يتولى المهمة في وقت سابق بالنادي، بل لذكائه وتعامله النفسي الجيد مع ‏اللاعبين".‏ Advertisements وواصل:"طريقة لعب باتشيكو هي أكثر طريقة تناسب الزمالك في الوقت ‏الحالي".‏ وأنهى:طالبرتغالي لاحظ التطوير الكبير الذي حدث في الزمالك منذ ‏ولايته الأولى وحتى الاّن على مستوى اللاعبين والطموحات". ‏

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