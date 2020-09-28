شكرا لقرائتكم طارق يحيى: ما حدث من أحمد ياسر وإسلام محارب تجاهى قلة أدب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصف طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، انفعالات أحمد ياسر ريان وإسلام محارب لاعبا الجونة أثناء وبعد المباراة بالخروج عن النص من توجيه سباب وشتائم للجهاز وألوم على لاعبى الجونة عقب المباراة وهى قلة أدب مضيفا محارب وجه لى الكلام أثناء وقوفى على الخط ومش هأرد عليه دى تانى مرة تحصل لازم ياخدوا فى الجونة لانه موقف كله ألفاظ وكلام ملوش لزمة

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sport الزمالك يلعب تحت ضغط للحفاظ على المركز الثاني ، ولا بد من اراحة نجوم الزمالك قبل مباراة الرجاء بـ 10 أيام على الأقل والزمالك سيتأثر باستدعاء ساسي وبن شرقى الى منتخبات بلادهم واطالب اللجنة الخماسية بلعب مباراة واحدة قبل مواجهات نصف دورى ابطال افريقيا أو مباراتين على الأكثر.

وواصل يحيي تغيرات الجونة منحتهم أفضيلة فى الشوط الثاني وردت عليهم بثلاثة تبديلات فى الحالى للاعبين المجهدين وطارق حامد لم يكن قادرا على استكمال مباراة الجونة بسبب الاجهاد

وكشف طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك كواليس أزمته مع المغربي اشرف بن شرقي لاعب الفريق بعدما اعترض على تبديله في لقاء الفريق أمام الجونة بالدوري والازمة جميعها فى انه مصاب ولم تكتمل لياقته البدنية وهو مصاب .

قال يحيى في إن بن شرقي قال له: "كنت اقدر اكمل، اتفضل يا كابتن متزعلش مني حقك عليا".

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وتابع أن الكاميرات لم ترصد اعتذار بن شرقي له، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وقام بتبديله حرصا عليه من أجل اراحته مضيفا بن شرقى كان حريصا على استكمال المباراة وكنت حريص على اراحته واعتذر لى بعد اعتراضه على تغير طريقته

وأكد طارق ، أن رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض السابق ، احدث هزة في صفوف الفريق الأبيض مضيفا إن الحالة المزاجية والنفسية للاعبين كان صعبة جدا في لقاء اسوان والزمالك خسر بفعل فاعل وتأثر كثيرا بالغيابات مضيفا أن ضيق الوقت منعنى من تغير طريقة كارتيرون

واتم تصريحاته مؤكدا أن الفريق كان عليه ضغوط كبيرة أمام طنطا بعد خسارة لقاء اسوان فضلا عن غياب فرجاني ساسي واجهاد طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش، لكن الفريق اجتاز هذه الأمور ونجح في الفوز.