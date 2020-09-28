شكرا لقرائتكم نادر شوقى: أى لاعب يخرج عن النص فى الجونة يتم معاقبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد نادر شوقى, رئيس الشركة المسئولة عن كرة القدم فى نادى الجونة، أن الجونة نادى محترم وأى لاعب يخرج عن النص ليس له مكان ومن يتعدي الخط الاحمر لن يستكمل مشواره فى الفريق مضيفا أن أى لاعب يخرج عن النص فى الجونة يتم معاقبته.

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sport علاقة الزمالك والجونة تحتاج الى إعادة والعلاقة بين الناديين متوترة، والمعاملة معنا فى مقصورة الاستاد غير لائقة ، ولن أسمح لأى شخص بالتجاوز وعلى الكابتن طارق يحيي الرجوع لى وحسام غالي وشكوي أى لاعب بدلا من الحديث فى الاعلام.

وواصل شو قى الجونة يلعب بندية دون النظر لاسم الفريق الذى يواجهه سواء الاهلى او الزمالك، مضيفا لو الاستاد كان فيه جمهور كنا هنموت ومكنوش خرجنا احياء .

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وأتم لست قلق من البقاء فى الدوري ولدينا لاعبين مميزين ورجالة

وصف طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، انفعالات أحمد ياسر ريان وإسلام محارب لاعبا الجونة أثناء وبعد المباراة بالخروج عن النص من توجيه سباب وشتائم للجهاز وألوم على لاعبى الجونة عقب المباراة وهى قلة أدب مضيفا محارب وجه لى الكلام أثناء وقوفى على الخط ومش هأرد عليه دى تانى مرة تحصل لازم ياخدوا فى الجونة لانه موقف كله ألفاظ وكلام ملوش لزمة

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sport الزمالك يلعب تحت ضغط للحفاظ على المركز الثاني ، ولا بد من اراحة نجوم الزمالك قبل مباراة الرجاء بـ 10 أيام على الأقل والزمالك سيتأثر باستدعاء ساسي وبن شرقى الى منتخبات بلادهم واطالب اللجنة الخماسية بلعب مباراة واحدة قبل مواجهات نصف دورى ابطال افريقيا أو مباراتين على الأكثر.