شكرا لقرائتكم مرتضي منصور: "الجنايني" دمر الإسماعيلي والمصري وطنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد مرتضي منصور٬ رئيس نادي الزمالك٬أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية٬ دمر أندية المصري والإسماعيلي وطنطا.
وقال منصور فى تصريحات تلفزيونية: "عمرو الجنايني دمر هذه الأندية بسبب خوضهم المباريات رغم امتلاكهم عدد كبير من إصابات كورونا".
وأضاف: "الجنايني دمر اتحاد الكرة بقراراته العنترية التي ليس لها محل من الإعراب نهائيا".
وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.
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