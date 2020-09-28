شكرا لقرائتكم حسين السيد: عربية نص نقل تحمل سمك استقبلتنى بالمطار فى الصفاقسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر حسين السيد , لاعب الاهلى مفاجات كبيرة فى فترة إعارته إلى الصفاقسى التونسي، حيث قال حصلت على 4 آلاف دولار من الصفاقسي فى 6 شهور ولم أتمكن من الخروج بهم من المطار وتركتهم لأحد أصدقائى.

وأضاف فى تصريحات فى برنامج ملعب on time sport على قناة on time sport وصلت تونس الساعة 4 الفجر وكانت هناك عربية نص نقل بتاع السمك مستنية فى المطار وسافرت من خلالها الى الصفاقسى ولما رجعت حكيت للخطيب ادينى فلوس واحتوء الموقف مضيفا عربية نص نقل تحمل سمك كانت فى استقبالى بالمطار اثناء سفري للصفاقسي التونسي والخطيب وقف جنبي فى أزمتى .

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وواصل تصريحاته قائلا عقدى ممتد لموسمين فى الاهلي ، وأنتظر حسم مصيري فى الاحمر خلال الايام القادمة فى نهاية الموسم.

وتابع لم أوقع لنادى بيراميدز، والاهلى صاحب الفضل الكبير عليا سأعود للمشاركة فى تدريبات الاهلى قريبا وتعرضت للأذى كثيرا ومنها الموسم الماضي بسبب الزمالك .

وأتم الزمالك عرض عليا أضعاف ما قدمه الاهلى ورفضت بسبب توقعيى للاهلى مسبقا ورفضت عرضا مغريا من الزمالك لرغبتي فى البقاء ف الاهلى ، ولم أوقع للزمالك وتعرضت للأذى فى الأهلى بسبب ما تردد ، وتربطينى صداقة قوية مع أحمد مرتضى منصور