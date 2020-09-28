شكرا لقرائتكم سمير عثمان: ضربتى جزاء الزمالك فى الجونة صحيحتين والغندور جيد جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الحكم الدولى سمير عثمان، على ضربتي جزاء الزمالك التى احتسبهما الحكم أحمد الغندور على الجونة ضمن فى المواجهة التى انتهت بفوز الابيض 4-3 فى منافسات الجولة 30 من الدورى العام.

وقال فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، إن ضربة جزاء الزمالك الاولى سليمة وواضحة بسبب عرقلة وإعاقة احمد سيد زيزو والحكم احمد غندور كان قريب من الكرة ولم يعتمد على الفار .

وأضاف لا يوجد اعاقة فى قدم عبد الله جمعة فى ضربة الجزاء الثانية ولكن الاعاقة كانت من الركبة وهو ما استدعى أحخمد الغندور الى احتسبها ضربة جزاء وهو قرار سليم جدا .

وأتم الغندور احتسب 38 ركلات مباشرة وغير مباشرة فى مباراة اليوم ، وأقيمه بتقدير جيد جدا لانه تجاوز الاختبارات الثالثة الصعبة فى المباراة

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وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.