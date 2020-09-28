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موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
 

يترقب الملايين من عشاق الكرة المصرية وبخاصة القلعة البيضاء مواجهة الزمالك ونظيره المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدورى العام.

 

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ويحتضن ستاد السويس الرياضي مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدى فى الثامنة مساء الخميس الأول من أكتوبر فى مواجهات الجولة 31 من عمر المسابقة المحلية .

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
 

وستنقل قناة أون تايم سبورت المباراة حصريا والتى تمتلك حقوق بث مبايات الدورى المصري حصريا.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
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وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء ، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
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فيما يواجه المصري البورسعيدي نظيره النادى المصرى التى ستقام ، الاثنين، على ملعب برج العرب، ويطمح أبناء الجنوب لعودة النتائج الإيجابية بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة أمام الجونة بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

 

ويحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 58  نقطة، بينما يحتل المصري المركز الـ 14 برصيد 30 نقطة قبل مواجهة أسوان.

 

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