شكرا لقرائتكم حازم إمام: لو الجونة بيلعب فى الدورى بنفس المستوي كان زمانه فى المركز الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، ان فريقه الزمالك كان رائع هجوميا وضعيف جدا فى الدفاع فىمباراته أمام الجونة والتى انتهت بفوزه 4-3، فى منافاسات الدوري العام .
وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، الكرات الثابتة كانت الخطر الأكبر على دفاعات الأبيض ، ويوجد خلل دفاعى كبير جدا فى الرقابة.
وواصل محمد حسن لاعب جيد ولكن الاصابات تطارده وكانت فرصته الاكبر بعد كروونا ولكنه سئ الحظ ، كما يري أن أشرف بن شرقى قدم مباراة مميزة وكل لاعبى الزمالك قدموا مباراة هجومية كبيرة والاخطاء كلها كانت دفاعية .
وأتم لو الجونة لعب بنفس المستوي فى جميع مباريات الدورى كان زمانه فى المركز الخامس، ويري أن زيزو أفضل لاعب فى المباراة ووالتر بواليا لاعب الجونة يشاركه
وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.
بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 61 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.
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