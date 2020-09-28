شكرا لقرائتكم حازم إمام: لو الجونة بيلعب فى الدورى بنفس المستوي كان زمانه فى المركز الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، ان فريقه الزمالك كان رائع هجوميا وضعيف جدا فى الدفاع فىمباراته أمام الجونة والتى انتهت بفوزه 4-3، فى منافاسات الدوري العام .

وأضاف فى تصريحات فى الاستديو التحليلى لمبارة الزمالك والجونة على قناة on time sport، الكرات الثابتة كانت الخطر الأكبر على دفاعات الأبيض ، ويوجد خلل دفاعى كبير جدا فى الرقابة.

وواصل محمد حسن لاعب جيد ولكن الاصابات تطارده وكانت فرصته الاكبر بعد كروونا ولكنه سئ الحظ ، كما يري أن أشرف بن شرقى قدم مباراة مميزة وكل لاعبى الزمالك قدموا مباراة هجومية كبيرة والاخطاء كلها كانت دفاعية .

وأتم لو الجونة لعب بنفس المستوي فى جميع مباريات الدورى كان زمانه فى المركز الخامس، ويري أن زيزو أفضل لاعب فى المباراة ووالتر بواليا لاعب الجونة يشاركه

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