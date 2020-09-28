شكرا لقرائتكم خالد الغندور يعلق على خروج التعاون من دورى أبطال اسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الإعلامي خالد الغندور على خروج التعاون السعودي من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أسيا بعد الخسارة من النصر السعودي بهدف دون رد قائلا :" مبروك للنصر السعودي وأود أن أوجه رسالة لمحمد القاسم رئيس نادي التعاون بأن الخسارة والخروج من البطولة عقاب رباني بعد تحريض كارتيرون على الهروب من الزمالك ".
وتحدث الغندور عبر قناة الزمالك عن لقاء الجونة الذي حسمه الأبيض بفوز مثير 3/4 بالجولة الثلاثين للدوري، موكدا أنها كانت مباراة صعبة والفريق حقق فوز مهم جدا أمام منافس قوي وكانت مباراة رائعة بين الفريقين.
وأشار الغندور إلى أن لقاء الزمالك والجونة يعد من أفضل مباريات الدوري الممتاز مشيدا بهدف احمد سيد زيزو لاعب الفريق الابيض
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