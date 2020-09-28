رقم تاريخي لحارس مرمى الأهلي المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن محمد الشناوي، حارس وقائد الأهلي المصري، من معادلة الرقم القياسي التاريخي، المسجل باسم زميله السابق شريف إكرامي، في الحفاظ على نظافة شباكه خلال موسم واحد بالدوري المصري، حيث وصل الشناوي إلى 23 مباراة بشباك نظيفة، بعدما فاز الأهلي على طنطا (1-0)، ضمن الجولة ال30 للمسابقة، وسبق أن حقق إكرامي نفس الرقم، مع الأهلي في موسم (2016-2017).

وأصبح الشناوي بحاجة للحفاظ على نظافة شباكه، في مباراة واحدة الأربعاء المقبل بالدوري، هذا الموسم، لكسر رقم حارس إكرامي، غير أن البعض يؤكد أن الشناوي بالفعل انفرد بالرقم القياسي في حال تم احتساب مباراة الأهلي والزمالك التي انسحب فيها الأخير وقرر عدم اللعب دون سبب، وهو ما دعا اتحاد الكرة المصري لاحتساب المباراة 3-0 لصالح النادي الأهلي.