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هوفنهايم يلحق الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ منذ 10 شهور

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجر هوفنهايم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكرم وفادة ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بالفوز عليه 4-1 الأحد في ختام المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقاً به الخسارة الأولى منذ نحو 10 أشهر.

ووضع هوفنهايم أيضاً حداً لسلسلة 23 فوزاً متتالياً للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على إشبيلية الإسباني 2-1 في كأس السوبر الأوروبية، الخميس الماضي، في بودابست، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه سابقاً.

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