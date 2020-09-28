شكرا لقرائتكم خبر عن هوفنهايم يلحق الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ منذ 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فجر هوفنهايم مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكرم وفادة ضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب بالفوز عليه 4-1 الأحد في ختام المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم، ملحقاً به الخسارة الأولى منذ نحو 10 أشهر.
ووضع هوفنهايم أيضاً حداً لسلسلة 23 فوزاً متتالياً للعملاق البافاري في مختلف المسابقات آخرها على إشبيلية الإسباني 2-1 في كأس السوبر الأوروبية، الخميس الماضي، في بودابست، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد في البطولات الخمس الكبرى تحقيقه سابقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر هوفنهايم يلحق الخسارة الأولى ببايرن ميونيخ منذ 10 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.