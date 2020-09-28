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بيرسبوليس يطيح السد خارج آسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع السد القطري بطولة دوري أبطال آسيا، بعدما خسر أمام بيرسبوليس الإيراني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد المدينة التعليمية، في إطار مواجهات دور الستة عشر من البطولة.

أحرز عيسى الكسير، هدف بيرسبوليس الوحيد في الدقيقة (88)، ليغتال أحلام السد في توقيت قاتل من زمن اللقاء، ويقود الفريق الإيراني للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

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