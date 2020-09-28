سواريز يرد على برشلونة في 20 دقيقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الأوروجوياني لويس سواريز، أحدث صفقات أتلتيكو مدريد، أهدافه مع الروخيبلانكوس في شباك غرناطة الذي حل ضيفاً على «الأتلتي» أمس، بملعب واندا متروبوليتانو، في الجولة الثالثة للدوري الأسباني.

وفي مباراته الأولى مع أتلتيكو، بعد الرحيل مجاناً عن برشلونة، لعب سواريز في الدقيقة 70 بدلاً من دييجو كوستا، وفي الدقيقة 72، صنع هدفاً لماركوس يورنتي، قبل أن يرد له يورنتي الهدية في الدقيقة 85، ليسجل سواريز الهدف الخامس لأتلتيكو، كما سجل سواريز الهدف الثاني له والسادس لفريقه في الدقيقة 93، وكانت أهداف أتلتيكو الأخرى بتوقيع كل من دييجو كوستا وأنخل كوريا وجواو فيلكيس، وسجل خورخي مولينا هدف غرناطة الوحيد.