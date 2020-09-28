ليستر يقسو على سيتي بخماسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألحق ليستر سيتي بمضيفه مانشستر سيتي هزيمة قاسية وتمكن من الفوز عليه بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الأحد، على ملعب «الإمارات»، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم سيتي أولاً بهدف سجله رياض محرز في الدقيقة الرابعة، قبل أن يسجل جيمي فاردي ثلاثية للفريق الضيف (37 من ركلة جزاء و54 و58 من ركلة جزاء)، وأضاف جيمس ماديسون الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يقلص ناثان أكي النتيجة لسيتي في الدقيقة 84، ثم سجل يوري تيليمانز الهدف الخامس من ركلة جزاء أيضاً (88).

وبهذه النتيجة رفع ليستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط بفارق الأهداف أمام إيفرتون، فيما تجمد رصيد سيتي عند 3 نقاط وله مباراة مؤجلة.

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وفي مباراة أخرى، حقق ليدز يونايتد فوزاً ثميناً متأخراً على شيفيلد يونايتد 1-صفر في عقر دار الأخير، ملحقاً بمنافسه خسارته الثالثة توالياً منذ مطلع الموسم.

ورفع ليدز يونايتد العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 16 عاماً، رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس.

وسجل مهاجم ليدز باتريك بامفورد هدف المباراة الوحيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين بكرة رأسية ليصبح بالتالي ثالث لاعب في صفوف ليدز يسجل في المراحل الثلاثة الأولى في دوري النخبة منذ 52 عاماً.

وعلى ملعب «وايت هارت لاين» في شمالي لندن، أهدر توتنهام فوزاً كان في متناوله عندما تقدم على ضيفه نيوكاسل بهدف للبرازيلي لوكاس مورا (25) قبل أن يدرك الأخير التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء إثر لمس المدافع إريك داير الكرة بيده واللجوء إلى تقنية الفيديو، ما أثار غضب مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الذي توجه إلى غرف الملابس قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، وانبرى كالوم ويلسون للركلة بنجاح مانحاً فريقه نقطة ثمينة.