هاليب تحتفل بعيد ميلادها وتتأهل إلى الدور الثاني في رولان جاروس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الثانية، وإحدى أبرز المرشحات لإحراز اللقب، بعيد ميلادها التاسع والعشرين بأفضل طريقة ممكنة، ببلوغها الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزها على الإسبانية سارا سوريبيس تورمو 6-4 و6-صفر الأحد.

ووجدت هاليب، الفائزة باللقب الفرنسي عام 2018، نفسها متخلفة 2-4 في المجموعة الأولى، لكنها ردت التحية بأفضل منها بفوزها بالأشواط العشرة التالية لتخرج فائزة 6-4 و6-صفر.

وقالت هاليب: «ثمة بعض البرد، لكن اللعب في رولان جاروس يوم عيد ميلادي يعتبر لحظة فريدة من نوعها»، وأضافت: «كنت متوترة بعض الشيء في مطلع المباراة، ثم وجدت إيقاعي تدريجياً، واعتمدت على الخطة البديلة وسارت الأمور على ما يرام».

وتلتقي هاليب في الدور الثاني مع مواطنتها إيرينا كاميليا بيغو أو السويسرية جيل تيخمان.

أما البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارنكا، فحققت فوزاً في منتهى السهولة على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-1 و6-2، لكنها احتجت على برودة الطقس وإبقائها على أرضية الملعب لفترة طويلة، وتلتقي أزارنكا في الدور التالي مع السلوفاكية كارولينا شميدلوفا التي تغلبت على الأمريكية المخضرمة فينوس وليامز (40 عاماً) 6-4 و6-4.

وهطلت الأمطار في المجموعة الأولى وسط حرارة متدنية في العاصمة الفرنسية بلغت 10 درجات مئوية قبل أن يتوقف اللعب بعد مرور 15 دقيقة، وقالت أزارنكا: «الأمر أصبح سخيفاً، لا أستطيع الانتظار على أرضية الملعب وسط حرارة متدنية بهذا الشكل، أنا أعيش في فلوريدا واعتدت على المناخ الحار»، مشيرة إلى أن البرد والأمطار قد يؤديان إلى إصابات خطيرة، لا سيما أنها ومنافستها تعرضتا للانزلاق أكثر من مرة خلال مواجهتهما.