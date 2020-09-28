تخفيض عدد المتواجدين في مباريات السلة إلى 18 شخصاً لكل فريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب



قرر اتحاد السلة، تخفيض عدد المتواجدين في أرضية الصالة إلى 18 بدلاً من 24 فرداً لكل فريق، في مباريات كرة السلة المقرر عودتها باستئناف دوري الرجال اعتباراً من الجمعة المقبل بلقاء الوصل مع ضيفه البطائح، في إياب ربع النهائي، ويأتي ضمن مساعي الاتحاد لتنفيذ البروتوكول الصحي بأعلى مستوياته؛ ضماناً لسلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية.

ويعقد الاتحاد اجتماعاً تنسيقياً في الخامسة عصر الاثنين، بمقره في دبي، مع مشرفي وأخصائي التأهيل، للأندية التي تستكمل في الثاني من أكتوبر المقبل، الأدوار النهائية من دوري الموسم الحالي؛ وذلك لشرح آليات البروتوكول الصحي، والإجراءات الاحترازية الخاصة بالفترة الحالية.

وأوضح سالم المطوع الأمين العام لاتحاد كرة السلة، أن تخفيض أعداد المتواجدين في مباريات كرة السلة يأتي ضمن مساعي الاتحاد لتنفيذ البروتوكول الصحي بأعلى مستوياته؛ ضماناً لسلامة اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية؛ حيث سيقتصر عدد المتواجدين في أرضية الصالة على 18 بدلاً من 24 فرداً لكل فريق، مع الإلزام بارتداء لاعبي الدكة والأجهزة الإدارية للكمامة الطبية الواقية طيلة مراحل المباراة، مع التشديد على وجود مقعدين متباعدين مخصصين للدكة يحققان التباعد الاجتماعي، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على طاقم حكام الطاولة الذين سيتم وضعهم على طاولتين منفصلتين يبلغ طول كل منها ستة أمتار.

وأشار المطوع إلى أن الاجتماع يأتي استكمالاً للخطوات الجادة والمهمة التي وضعها الاتحاد على مدار الشهرين الماضيين، الهادفة إلى استكمال دوري رجال موسم 2019-2020، والذي توقف في مارس/آذار الماضي عند مرحلة إياب الدور ربع النهائي؛ من جرّاء التقيد بالإجراءات الاحترازية المعتمدة بالدولة، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتناول مع مشرفي وأخصائي الأندية آخر التحديثات على البروتوكول الصحي الخاص بعودة المباريات.

وأضاف: سيتم خلال الاجتماع شرح آليات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي ستطبق بدايةً من مباراة يوم الجمعة المقبل التي تجمع الوصل والبطائح، في لقاء وحيد لحساب الدور ربع النهائي، مما يمثل فرصة مناسبة لقياس آليات العمل في تطبيق البروتوكول الصحي، بدايةً من ربط آليات تسجيل اللاعبين والطواقم الفنية والتحكيمية للمباراة، باجتيازهم اختبارات الفحص الخاص بـ «كوفيد -19» قبل 48 ساعة من موعد المباراة، انتقالاً لمطابقة الصالة لكافة الاشتراطات الاحترازية المعمول بها في البرتوكول سواء على صعيد الانتهاء من عمليات التعقيم، والتأكد من وجود مداخل ومخارج منفصلة عن بعضها، وحصول كل فريق على غرف واسعة تسمح في تطبيق التباعد الاجتماعي.