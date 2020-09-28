لجنة الزوارق والدراجات بالشارقة البحري تبحث سبل استقطاب نجوم جدد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الزوارق السريعة والدراجات المائية ورياضة المحركات بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها برئاسة حسن الزعابي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة، وبحضور أحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي، والدكتور محمد عبدالعظيم مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ومتسابق الزوارق مانع المرزوقي، وكل من العضوين محمد السعدي، وعايد عبدالله محمد الرئيسي، وهبة شلبي مقررة الاجتماع.

ورحب حسن الزعابي بأعضاء اللجنة، ونقل لهم تحيات وأمنيات خالد بن جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وزملائه أعضاء المجلس، كما نقل لهم أمنيات المجلس بالتوفيق والنجاح في مهمتهم التي يعول عليها النادي الكثير من الآمال وتحقيق الطموحات المرجوة.

واعتبر الزعابي لجنة الزوارق والدراجات المائية ورياضة المحركات بصفة عامة من أهم اللجان لما تحتويه من مهام، أهمهما المشاركة والاستضافة لختام بطولتي العالم للزوارق السريعة بمختلف فئاتها، وبطولة العالم (الأكوا بايك) للدراجات المائية اللتين تنظمان سنوياً ببحيرة خالد بالشارقة، هذا بخلاف مشاركة أبطال ونجوم النادي في العديد من سباقات وبطولات الزوارق والدراجات المائية محلياً ودولياً على مدار العام.

وحدد الزعابي أهمية دور اللجنة في نشر رياضة المحركات على مستوى قطاع كبير من الشباب، والصغار وتدريبهم لممارسة هذا النوع من الرياضة المثيرة والمميزة لما لها من أهمية كبيرة سواء على صعيد المنافسات أو على صعيد الترويج التجاري والسياحي للإمارة الباسمة.

وتخلل الاجتماع استعراض مرسوم إنشاء النادي، وتحدد اختصاصات اللجنة، والخطط المستقبلية والتكليفات الواردة من مجلس الإدارة، كما ناقش الاجتماع خطط وأفكار الأعضاء في ضرورة نشر رياضة المحركات السريعة بمختلف أنواعها.