يد «الفرسان» تقترب من التعاقد مع عاصم حماد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن نادي شباب الأهلي اقترب من التعاقد مع المدرب المصري عاصم حماد للإشراف الفني على فريق كرة اليد بالنادي ليخلف المدرب المواطن خالد أحمد البلوشي الذي انتقل للإشراف على تدريبات الوصل.

يعد المصري حماد واحداً من أشهر المدربين المصريين الذين أشرفوا على تدريبات فريق النادي الاهلي وقاد فريق ساقية الزيت في الأيام الماضية للفوز ببطولة كأس تونس لكرة اليد بعد التغلب على الترجي التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 23-22 ويعتبر عاصم حماد من الأسماء المشهود لها بالخبرة الطويلة والكفاءة في كرة اليد من خلال مشواره الحافل والزاخر بالبطولات مع الفرق التي أشرف على تدريباتها خلال مسيرته باللعبة.

يذكر أن شباب الاهلي كان قد دخل في مفاوضات مع مدرب الشارقة السابق الجزائري سفيان حيواني ومع المصري مجدي مجد الدين والإسباني فرانشيسكو خافير ازانزا مدرب منتخب الإمارات السابق، وأخيراً استقر على الخبير وصائد البطولات عاصم حماد.