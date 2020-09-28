الاتحاد الآسيوي يلغي كأس أندية الصالات ويحتفظ بحق الإمارات في التنظيم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خميس الشامسي عضو لجنة الاتحاد الآسيوي لكرة الصالات والشاطئية ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، أن الاتحاد الآسيوي قرر إلغاء بطولة كأس الأندية أبطال الدوري التي كان مقرراً استضافاتها في دبي عن طريق نادي شباب الأهلي في يوليو الماضي، وتم تأجيلها إلى ديسمبر القادم، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء نسخة الموسم الماضي، وتعويضها في صيف الموسم الجديد مع الاحتفاظ بحق الإمارات في الاستضافة والتنظيم. وأضاف الشامسي أن عقد الدورات التدريبية للمدربين ومدربي اللياقة سيتواصل في نفس المواعيد التي حددت سابقاً. وبمناسبة اختتام البرنامج الثقافي التطويري لكرة قدم الصالات في الوطن العربي الاثنين، توجه الشامسي بالشكر إلى عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات لدعمهما البرنامج التطويري الذي امتد قرابة 4 أشهر بمشاركة كوكبة من أبناء اللعبة في الوطن العربي مساء كل يوم اثنين. وأضاف: «تلقينا المقترحات من كل المشاركين وسيتم النظر إليها بعين الاعتبار»، مشيراً إلى أن مشروع تطوير الكوادر العربية لن يكون نهاية مبادرات كرة القدم للصالات، خاصة بعد النجاح الذي حققته في إلهام الأخوة في السودان لإطلاق أول دوري لكرة القدم للصالات تزامناً مع انطلاق البرنامج التطويري وأيضاً أسهم البرنامج في تشجيع الأشقاء في الجزائر على تنظيم أول دورة تأهيل للحكام، حيث إن المرحلة المقبلة ستشهد تبني لجنة كرة القدم للصالات لدعم إصدار كتاب عن اللياقة البدنية وإطلاق مشروعين مهمين لأول مرة في المنطقة قريباً، سيتم الإعلان عنهما بعد الحصول على الموافقات الرسمية وسيكون عرض هذا المشروع للاتحاد العربي.