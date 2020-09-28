شكرا لقرائتكم خبر عن «عمومية الطاولة» تمنح الرئيس المنتخب حق اختيار الأعضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب اعتمدت الجمعية العمومية «غير العادية» لاتحاد كرة الطاولة في اجتماعها الذي عقد في فندق حياة ريجنسي بدبي، النظام الأساسي للاتحاد بالأغلبية، بعد مناقشات مستفيضة للتعديلات المقترحة من الأندية التي خولت لرئيس الاتحاد «المنتخب» تعيين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد حال عدم اكتمال قائمة المرشحين، على أن يسري النظام الأساسي للاتحاد اعتباراً من أمس الأول السبت، وبموجب التعديل على مسودة النظام الأساسي، سترشح الأندية الأعضاء في الدورة المقبلة ممثليها في منصب الرئيس، أو عضوية مجلس الإدارة، على أن تؤول للرئيس المنتخب صلاحية الاختيار بين الأعضاء المرشحين، وهو ما يقصر الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة فقط. وترأس المهندس داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة الاتحاد أعمال الاجتماع بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وأحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وتم اعتماد بنود النظام الأساسي مع الأخذ بملاحظات الأندية وتضمينها بنود النظام الذي سيحكم انتخابات الاتحاد للدورة الجديدة 2020-2024. واعتمدت العمومية التي شهدت مشاركة فاعلة للأعضاء بقيادة محمد العامري ممثل نادي الوصل والمدير التنفيذي، إجراء تعديل محدود على نظام الانتخابات ضمن لوائح النظام الأساسي والمبنية على «نظام القوائم»، وتلخص التعديل الجديد في منح الرئيس المنتخب في الدورة الجديدة الفرصة لاختيار عناصر مجلس الإدارة من قائمة المرشحين للعضوية من قبل الأندية، في تطور جديد يأتي خلافاً لمعظم النظم الأساسية للاتحادات الأخرى. وتضمنت التعديلات التأكيد على أن دور الهيئة العامة للرياضة يقتصرعلى الرقابة المالية ضمن بنود النظام الأساسي، على أن تتم دعوة ممثل اللجنة الأولمبية لحضور اجتماع العمومية الانتخابي، وعدلت «العمومية» المادة 35 للنظام الأساسي المتعلقة بالتغيب عن الحضور اجتماعات العمومية بإلغاء الفقرة (35 -1- 2) بإلغاء الحرمان من حق التصويت والانتخاب حال التغيب عن اجتماعين والاكتفاء بالإنذار والغرامة المالية. وأشاد المهندس داوود الهاجري بالمشاركة الفعّالة لأعضاء العمومية غير العادية بعد اكتمال النصاب القانوني واعتماد النظام الأساسي بالأغلبية، مشيراً إلى أن تفاعل أعضاء العمومية أسهم في تعديلات مهمة على النظام الأساسي بإضافة بعض البنود والتعديل على أخرى. وأضاف: «النظام الأساسي الجديد للاتحاد اعتمد نظام القوائم في اختيار الرئيس وخوّل الرئيس المنتخب اختيار أعضاء مجلس الإدارة من المرشحين للعضوية، كما تم إلغاء بعض بنود النظام بطلب من الأعضاء، والنظام الحالي متكامل ونأمل أن يكون محفزاً للاتحاد والأندية لتفعيل المشاركة من الجميع». وشدد على الدور المهم للرئيس المنتخب المقبل في اختيار فريق العمل من الأعضاء المرشحين بعناية بما يسهم في إدارة دفة العمل مع التأكيد على أهمية العمومية في الرقابة وتقييم عمل الاتحاد ومجلس الإدارة.