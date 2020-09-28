شكرا لقرائتكم خبر عن المرزوقي: اتحاد التنس جاهز لتنظيم كبريات البطولات الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تلقى الاتحاد الإماراتي للتنس رسالة من نظيره الاتحاد الدولي، أكد من خلالها عدم ممانعته لاستضافة وتنظيم البطولات الدولية، وفقاً للإجراءات الاحترازية الصحية المتبعة في الدولة، وتقديم كل أشكال الدعم اللوجستي، ويأتي ذلك تثميناً للنجاحات التي حققها الاتحاد في استضافة وتنظيم البطولات التصنيفية للشباب والشابات ITF، التي تقام سنوياً في كل من دبي والفجيرة، واستضافته وتنظيمه المميزين لبطولتي آسيا للناشئين والتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة فيدكاب والتي جاءت في وقت امتنعت غالبية دول القارة الآسيوية عن استضافتها بسبب تفشي فيروس كورونا. وأوضح ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس، أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم قرر تأجيل استضافة البطولات في العام الحالي، وذلك لوصول الموافقة متأخرة وضيق الوقت والحاجة لاستعدادات تتناسب وحرص اتحاد الإمارات للتنس على ظهورها بالشكل الاحترافي المعتاد، مؤكداً أن النجاح الذي حققته الإمارات في البطولات السابقة يمنح المشاركين الثقة العالية بقدرة أبناء الإمارات على تنظيم مختلف البطولات بالرغم من تحدي الجائحة. وأكد المرزوقي أنه سيتم بحث استضافة البطولات الدولية للشباب مطلع يناير من العام المقبل، منوهاً بأن أصداء النجاحات التنظيمية السابقة ما يزال عالياً وأن اتحاد الإمارات للتنس جاهز لتنظيم كبريات البطولات وفقاً للإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أن توجيهات رئيس مجلس إدارة الاتحاد الشيخ حشر آل مكتوم، تؤكد تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس لتنظيم هذه البطولات وفقاً للآليات المتبعة وتماشياً مع المنهاج السنوي للمسابقات وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة. وأشار إلى أن تنظيم أي بطولة في الوقت الحاضر سيخضع للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات وتوصيات الاتحاد الدولي للتنس والهيئة العامة للرياضة والخطوات المتبعة في المجالس الرياضية، إضافة إلى لوائح اتحاد الإمارات للتنس، علماً أن الفئات المستثناة من المشاركة في البطولات هي تحت 11 سنة ومدارس التنس حيث تم استثناؤهم من المشاركة في الوقت الحالي وإلى إشعار آخر. وأكد المرزوقي أن الخبرة الاحترافية في مختلف الجوانب التي يتمتع بها فريق العمل في اتحاد التنس تمكنه من خوض غمار تنظيم البطولات وهو جاهز بانتظار الموافقات الرسمية، وبما يتناسب والتوجيهات الحكومية المتعلقة بذلك.