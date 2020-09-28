شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يمنح لاعبيه راحة 10 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي قرر الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي منح لاعبي فريقه إجازة لمدة 10 أيام قبل البدء في 7 أكتوبر بالاستعدادات لخوض الدوري السعودي للمحترفين الذي ينطلق في السادس عشر من الشهر المقبل. وكان الفريق الأزرق قد عادت السبت دفعته الأولى إلى الرياض بعد استبعاده من دوري أبطال آسيا 2020 نتيجة لإصابة أغلب لاعبي الفريق بفيروس كورونا وبالتالي لم يستطع إكمال البطولة. وينتظر وصول الدفعة الثانية نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء فترة العزل الصحي المقررة للمصابين. إلى ذلك يتعين على النادي السعودي الانتظار ما بين 2-10 أيام حتى يتسلم حيثيات قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي رفضت مذكرة احتجاجه يوم السبت، ويستطيع الهلال بعد وصول الحيثيات تقديم استئناف لدى لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي.

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