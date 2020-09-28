ختام ناجح لدورة حكام الكاراتيه الجدد غير الناطقين بالعربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

اختتمت دورة للحكام الجدد غير الناطقين باللغة العربية، التي نظمها اتحاد الكاراتيه على مدار يومين، عبر الاتصال المرئي باللغة الإنجليزية بمشاركة 12 حكماً، في حضور اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه النائب الأول للاتحاد الدولي للكاراتيه، والحكم الدولي إبراهيم محمد رئيس لجنة الحكام وأعضاء اللجنة. وأشاد الرزوقي بحرص الحكام الجدد على حضور الدورة والاستفادة من الدورة التي تأتي ضمن خطة الاتحاد بما يعينهم على تطور مستواهم كقضاة فوق بساط اللعبة، مؤكداً أهمية الدورات في صقل وتطوير مستواهم بما يخدم الارتقاء بمستوى التحكيم الإماراتي والوصول به إلى أعلى المستويات استعداداً للمنافسات المقبلة، والشكر للجنة الحكام بالاتحاد على ما تقوم به من جهود مميزة من أجل رفع كفاءة الحكام وتجهيزهم للموسم الجديد. وشملت الدورة في يومها الأول محاضرات نظرية وتطبيقات عماية لقانون التحكيم الدولي للكاراتيه، وقام الحكم الدولي عمر الرشيد بتقديم المحاضرة النظرية في قانون تحكيم الكوموتيه، كما قام الحكم الدولي جابر الزعابي بشرح التطبيق العملي، وفي اليوم الثاني للفعاليات قدم الحكم الدولي محمد عزازي مقرر لجنة الحكام شرحاً لقانون تحكيم الكاتا. يذكر أن برنامج دورات التحكيم سيختتم الشهر المقبل بعقد دورة لصقل وتصنيف الحكام القدامى بالاتحاد وستطبق فيها الاختبارات النظرية والعملية بآليات جديدة لم تطبق من قبل على مستوى العالم في تجربة جديدة من نوعها لحكام الكاراتيه طبقاً لما قررته لجنة حكام الإمارات للكاراتيه، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.