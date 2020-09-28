منافسات العودة إلى جزيرة النزال تكسر الأرقام القياسية للمشاهدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل منافسات العودة إلى جزيرة النزال من «يو إف سي»، الفعالية الأضخم التي تضم خمس بطولاتٍ من «يو إف سي» وتستضيفها جزيرة ياس في أبوظبي، تسجيل الإنجاز تلو الآخر مع كسر فعالية المواجهة لبطولة «يو إف سي 253.. أديسانيا ضد كوستا» رقماً قياسياً من حيث عدد المشاهدات التي استقطبتها فعالية المواجهة التي سبقت يوم البطولة. وبعد النجاح المطلق لمنافسات جزيرة النزال في دورتها الأولى في يوليو/تموز الماضي، سجلت الدورة الثانية للبطولة أول إنجاز لها بكونها المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم بطولتين من «يو إف سي» متعاقبتين في ذات المدينة خارج لاس فيجاس، وهي: «يو إف سي 253» و«يو إف سي 254»، لتتبعه بنجاحٍ آخر دخلت معه أبوظبي تاريخ «يو إف سي» باستقطاب فعالية المواجهة بين نجمي المنافسة الرئيسية إزرايل أديسانيا وباولو كوستا في فلاش فورم أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ «يو إف سي». وسجل فيديو فعالية المواجهة بين أديسانيا وكوستا أعلى نسبة مشاركة بالنسبة لجميع مقاطع الفيديو الأخرى المنشورة عبر حساب «يو إف سي» الرسمي على موقع انستجرام. وحصل مقطع الفيديو على أعلى عدد مشاهدات بين جميع مقاطع الفيديو المنشورة عبر حساب «يو إف سي» الرسمي على موقع إنستجرام مع تسجيله أكثر من 7.6 مليون مشاهدة، متجاوزاً فيديو المواجهة بين حبيب نورمحمدوف وكونر ماك جريجور عام 2018 بأكثر من 1.5 مليون مشاهدة. وحصل مقطع الفيديو على أعلى عدد مشاهدات عبر حساب «يو إف سي آسيا» الرسمي على موقع فيسبوك مع تسجيله أكثر من 8 ملايين مشاهدة. وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 26 مليون مشاهدة عبر مختلف حسابات «يو إف سي» على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. واحتل مقطع الفيديو المرتبة الخامسة عبر حساب «يو إف سي» الرسمي على موقع إنستجرام؛ من حيث عدد الإعجابات التي استقطبها.