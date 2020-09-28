مجلس الشارقة يشارك في «منتدى الترابط الرياضي 2020»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك مجلس الشارقة الرياضي في المنتدى الافتراضي الأول لتسويق المعسكرات الرياضية تحت شعار: «منتدى الترابط الرياضي 2020» والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية الثلاثاء بالتعاون مع الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود وزير الشباب والرياضة السعودي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وعدنان درجال مطر وزير الشباب والرياضة العراقي. وتتضمن مشاركة المجلس من خلال قائمة الشركاء للمنتدى إضافة إلى حضور ومشاركة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وعبدالملك جاني، نائب رئيس المجلس، وعبد الله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضية بالمجلس وعضو إدارة الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي؛ حيث يهدف المنتدى إلى التعرف إلى المنشآت والإمكانات الرياضية؛ لاستضافة المعسكرات الرياضية في البلاد العربية، والامتيازات التي يمكن أن تقدمها كل دولة؛ لجذب الفرق والمنتخبات الرياضية في مختلف الألعاب الرياضية، إضافة إلى فرص تبادل المعسكرات الرياضية، كما يعد المنتدى فرصة قوية لتبادل الرؤى والأفكار الخاصة بالمعسكرات الرياضية. وذكر عيسى هلال الحزامي أن هذه المشاركة للمجلس تأتي ضمن عضويته في الاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي والسعي لفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة والتمثيل العربي والدولي للإمارة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وأضاف: إن هذه المشاركة في المنتدى تأتي في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز آليات التعاون المشترك مع الدول العربية بصورة عامة وجمهورية مصر العربية على وجه الخصوص في المجالات الرياضية المختلفة وتفعيل مشاركة المؤسسات والجهات الرياضية للبلدين في مختلف الفعاليات والبطولات والمعسكرات الرياضية إضافة إلى تعزيز العلاقات مع الدول العربية والاستفادة منها؛ لدعم تطلعات وتوجهات المجلس واستراتيجيته؛ حيث إننا نتطلع للتعاون وبحث فرص التطوير الاستثماري والتسويق الرياضي؛ لتحقيق الفائدة للجميع سواءً المجلس أو الأندية التابعة له، والتوسع أيضاً في عملية تطبيق التقنيات الجديدة الرائدة في المجال الرياضي، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعم الإمكانات المختلفة وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الفترة القادمة؛ للخروج بأفضل المبادرات والمشاريع التسويقية والاستثمارية الابتكارية، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.