مشاركة إماراتية في الدورة التدريبية للسلة بالأولمبياد الخاص

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بالقاهرة الدورة التدريبية الإقليمية الافتراضية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في المهارات الفردية لكرة السلة، والتي ينظمها الأولمبياد الخاص المصري، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة مدربين من دولة الإمارات، وبإشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، استعداداً لانطلاق أول كأس افتراضي في المهارات الفردية لكرة السلة سيقام بداية 2021، وتجهيزاً لمشاركة برامج المنطقة في الألعاب العالمية الصيفية التي تقام بألمانيا 2023. وأعرب المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عن سعادته بإقامة تلك الدورة التدريبية في هذا التوقيت في ظل العودة التدريجية للنشاط مرة أخرى في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى الدور الكبير الذي يقوم به الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هذا التوقيت العصيب والاستراتيجية التي قامت بها الرئاسة الإقليمية برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي لاستمرار النشاط من خلال الأنشطة التي تحافظ على سلامة وصحة جميع أفراد المنظومة؛ من لاعبين ومدربين وأولياء أمور وكافة المتطوعين في كافة المجالات من خلال الإنترنت.

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