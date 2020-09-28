شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص يعرض تجربة الريشة الطائرة فى الهواء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للهيئة العامة للرياضة، ندوة افتراضية تحت رعاية الاتحاد العربي للريشة الطائرة، قدم خلالها المحاضر جعفر إبراهيم مدير التطوير بالاتحاد الدولي رؤية الاتحاد الدولي BWF حول رياضة الريشة الطائرة في الهواء من منظور العودة الآمنة للأنشطة الرياضية بعد كوفيد-19. وتمت الندوة بنظام التدريب عن بعد عبر منصة زووم وشارك فيها 422 مشاركاً مثلوا أكثر من 18 دولة، وجاءت إحصائيات المشاركين بواقع 200 مشارك من داخل دولة الإمارات و222 مشاركاً من خارج الدولة، في حين تابع الدورة عبر منصات البث الافتراضية 746 متابعاً. وقدم المحاضر جعفر إبراهيم أخصائي تدريب الريشة الطائرة الدولي إضاءات حول رياضة الريشة الطائرة في الهواء، حيث تهدف المبادرة الحديثة للاتحاد الدولي للريشة الطائرة إلى تشجيع لعب الريشة الطائرة على الأسطح الصلبة، الرملية والعشبية باستخدام ريشة جديدة صُممت للعب في الهواء الطلق. كما تم التطرق إلى أنواع الأرضيات المختلفة التي يمكن اللعب عليها، بجانب مواصفات الأدوات الرياضية والمقاسات الرسمية للملاعب، هذا بجانب تقديم قانون المنافسات وطرق احتساب النقاط في مباريات الريشة الطائرة في الهواء.

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